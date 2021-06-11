Россия назвала провокацией использование бомбардировщиков США у своих границ

Применение США бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress на учениях НАТО Baltops 2021 ("Балтийская операция — 2021") у границ России является провокацией и "бряцанием оружия", сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление посольство РФ в Вашингтоне опубликовало в своем микроблоге в Twitter.

Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе. Омрачает атмосферу в преддверии российско-американской встречи в верхах. Призываем США коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у российских границ, — отмечается в заявлении дипмиссии.

Baltops 2021 — крупнейшие учения военно-морских сил в Балтийском море, которые проводятся ежегодно в мае-июне с 1971 года. Их организатором выступает Командование ВМС США в Европе. В этом году маневры состоятся с 6 по 18 июня, в них примут участие 16 стран НАТО, Финляндия и Швеция.