Netflix воскрешает аргентинский "Мятежный дух"

Netflix анонсировал ремейк аргентинского сериала "Мятежный дух" ("Rebelde Way"), сообщает zakon.kz.

В 2022 году мы вернемся в школу Elite Way School, чтобы проследить за новым поколением учеников, - говорится в сообщении компании.

Как отмечает Wowone.ru, впервые о планах сервиса снять перезапуск "Rebelde" стало известно еще в конце 2018 года.

"Мятежный дух" - аргентинская теленовелла, номинированная на премию "Мартин Фьерро". Премьера состоялась 27 мая 2002 года.

Сериал транслировался во многих странах мира, в том числе Перу, Германии, Израиле, Испании, Казахстане, Украине и Уругвае, достигнув международного успеха.

Стоит отметить, что в процессе съемок телесериала была создана группа "Erreway". Выпустив три студийных альбома: Señales (Знаки), Tiempo (Время) и Memoria (Память), Erreway продала более 5 млн копий по всему миру и достигла статусов "золотого" и "платинового" альбомов в Аргентине.