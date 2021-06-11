Против Юрия Дудя завели дело

В отношении журналиста Юрия Дудя рассматривают административное дело о пропаганде наркотиков. Ему грозит штраф до полутора миллиона рублей, сообщает zakon.kz.

Ему вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

Лига безопасного интернета в апреле 2021 года обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Полиция провела проверку и возбудила административное дело.

На YouTube-канал "ВДудь" подписано более 9,2 млн пользователей.

По информации РБК, интервью с Ивангаем вышло 18 марта и набрало к настоящему моменту 20,5 млн просмотров. Интервью с Моргенштерном было опубликовано 3 ноября 2020 года, у него 26,6 млн просмотров. В интервью с Ивангаем часть видео была удалена со спойлером.

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