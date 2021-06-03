Пропаганда наркотиков. Суд вынес решение по делу Моргенштерна

Рэпера Алишера Валеева (Morgenshtern) оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах, передает zakon.kz.

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Видео из зала суда опубликовали в Telegram-канале Mash.

Рэпер не сильно расстроился: вину не признал, приговор слушал с улыбкой, а всю процессию назвал цирком и удалился, - говорится в сообщении.

Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей, - сообщили ТАСС в пресс-службе Зюзинского суда Москвы.

Как отмечается, решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Дело рэпера было рассмотрено без прессы, так как в суде еще действуют санитарные ограничения, но при личном присутствии музыканта.

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