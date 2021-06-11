Два фильма сняли о Токаеве

В июне на экраны выйдет двухсерийный документальный фильм "Преодоление" о Касым-Жомарте Токаеве, сообщает zakon.kz.

По данным авторов, кинолента расскажет историю становления личности второго Президента Казахстана и покажет его политический путь.

Первая часть посвящена интересным фактам из биографии главы государства. Во второй части зритель сможет оценить эффективность политической деятельности и узнать о заслугах Токаева на мировой арене, - говорится в сообщении.

Показ первой серии на канале "Хабар" состоится 11 июня в 21:30 часов, второй серии - 12 июня в 22:00 часов.

Повтор двух частей фильма "Преодоление" можно посмотреть 13 июня в 22:00 и 22:40 часов.

Кроме того, телеведущий Асылбек Абдулов представил свой фильм - "Новый курс Президента Токаева".

Второй Президент независимого Казахстана Касым-Жомарт Токаев прошел за два года через суровые испытания, руководя страной в экстремальных условиях. По насыщенности и драматизму два года такого президентства равны всем четырем, - отмечается в описании к видео.

Токаев является Президентом с 2019 года. Тогда, 9 июня, он победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % голосов.