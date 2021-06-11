Смерть Томирис Байсафы: адвокат рассказал подробности дела

Адвокат Жанны Ахметовой, матери погибшей в Москве казахстанки Томирис Байсафы, рассказал подробности уголовного дела. По его словам, подсудимый ревновал погибшую, в день падения из окна у них случился очередной конфликт, передает zakon.kz.

Телеканал Otyrar взял интервью у адвоката Евгения Яворского, который представляет потерпевшую сторону по делу о смерти Томирис Байсафы. Дело рассматривал суд присяжных, заседания проходили в закрытом режиме. И вот теперь после того, как суд вынес оправдательный приговор Муртузали Меджидову, адвокат рассказал подробности дела.

Очень грамотная, целеустремленная девочка, которая проживала в Нур-Султане поехала учиться в Москву в МГИМО. Она поступила сама, знала несколько языков. Это был прекрасный, любознательный ребенок. Проучившись определенное время она знакомится с Меджидовым Муртузали, который пришел к ним на второй курс. Друг другу они понравились, встречались практически два года. Как я понимаю, когда она приезжала в Казахстан, он звонил, постоянно ревновал ее, по всей видимости парень горячий. Все чаще и чаще они стали ругаться, потому что он сам продолжения отношениям не давал. По всей видимости, он считал, что она просто должна быть рядом. Он жил своей жизнью, которая его устраивала. Ей это не нравилось. Они ругались с лета 2017 года. Наступает время, когда она знакомится с другим парнем, которого зовут Вадим, она сходила с ним в кино. Меджидов об этом узнает и, как я понимаю, после пары, которую они провели, идут разбираться в аудиторию 4033 здания МГИМО. Он закрывает дверь, скандал длится порядка 15 минут. Никто не может попасть в эту аудиторию, слышатся разные крики. Свидетели слышали, что она кричит "Не бей меня". Она вылетает с четвертого этажа. Это случается 13 апреля 2018 года. Ее отвозят в больницу Склифосовского. У нее было огромное количество телесных повреждений. 3 мая 2018 года в четыре утра она умирает, - рассказал адвокат.

По его словам, уголовное дело не расследовалось, сменилось четыре следователя. Мать Томирис Байсафы написала жалобы и дело было взято на особый контроль. Летом прошлого года Меджидова взяли под стражу.

МГИМО заняло очень странную позицию. Это ведущий вуз России, он относится к МИДу, везде стоят видеокамеры. Самое интересное, что видеокамера стоит до этого случая и после. Но как она выпала из окошка - этого видео нет. В Санкт-Петербурге есть бюро, которое сделало модуляцию того, как она выпала. Из этого заключения четко следует, что она не выпрыгнула, не выпала, а была вытолкнута, - заявил адвокат.

Уголовное дело состоит из 17 томов. По словам Яворского, Меджидов три раза менял показания. В суде он был единственным человеком, который утверждал, что погибшая несколько раз хотела совершить суицид. Но Томирис вела дневник, в нем она писала, что хочет окончить МГИМО, отпустить и забыть Меджидова.

Когда девушка умерла, ее тело привезли в Нур-Султан. Родные Меджидова не встретились с матерью Томирис и не извинились, сетует адвокат. В суде Меджидова защищали три адвоката, а коллегия присяжных состояла из шести человек. Пятеро из них сказали, что Меджидов невиновен. После этого его выпустили на свободу.

Сейчас сторона потерпевшей готовит апелляцию.

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали на статью "Убийство".

Спустя два года, 28 июля 2020 года по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

8 июня 2021 года Меджидова оправдали и выпустили из-под стражи в зале суда.