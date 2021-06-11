Названы причины суицида среди подростков в Казахстане

Названы причины суицидов казахстанских подростков, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе МВД, констатировали, что случаи подросткового суицида, к сожалению, не прекращаются.

Причины разные. На конфликты с родными приходится каждый третий случай, из-за чувства одиночества – 12%, разрыва отношений с друзьями – 10%, конфликты по месту учебы, неблагополучное материальное положение - 3%, - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в 2021 году произошло 248 попыток самоубийств.

164 несовершеннолетних удалось спасти. К сожалению 84 – скончались, - заключили в МВД.