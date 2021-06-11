Капшагай может снова обмелеть

Магзум Мирзагалиев рассказал о непростой ситуации с орошением полей в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По словам министра экологии, особенно важен этот вопрос для южных регионов страны - в этом году здесь наблюдается маловодье.

В Алматинской области в бассейнах рек южного склона Илийского Алатау осадки ниже нормы на 39%. В Жамбылской области в бассейнах рек Шу и Талас уровень воды ниже 20-25%, - отметил он.

В Туркестанской и Кызылординской областях уровень воды в реке Сырдарья зависит от наполнения Токтогульского водохранилища. В этом году объем водоема был самым низким за последние 5 лет.

К тому же, в Алматинской области может повториться критическая ситуация по Капшагайскому водохранилищу.

В этой связи акимату области важно принять соответствующие меры, - отметил Магзум Мирзагалиев.

В 2020 году в Казнете распространялось видео обмелевшего водохранилища. Тогда в Минэкологии отметили, что запаса воды достаточно.