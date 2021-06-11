Курс на экологию: В Казахстане появились банковские карты из переработанного пластика

Евразийский банк и Mastercard запускают новый партнерский проект – выпуск экологичной карты из переработанного пластика. С ее помощью можно поддержать озеленение страны и сортировку мусора. Как это работает, читайте в материале zakon.kz.

Помимо переработанного пластика, из которого сделана карта, она обладает экологической функцией. С каждой оплаты картой банк перечислит 0,5% от суммы транзакции - в Eurasian Environmental Fund, еще и 0,5% пойдет бонусом клиенту за пользование бесконтактными платежами через Eurasian Pay, Apple Pay, Samsung Pay". Чем больше оплат будет эко-картой, тем больше дополнительных средств направят на экологические программы, поясняет заместитель председателя правления Евразийского банка Иван Белохвостиков.

Таким образом, "зеленая" эко карта позволит любому желающему казахстанцу, делая покупки, ежедневно вносить личный и измеримый вклад в улучшение экологии страны. Фонд, куда будут перечисляться "зеленые бонусы" создан всего месяц назад на базе центра зеленых финансов МФЦА и это будет служить гарантией прозрачности его деятельности.

Наша миссия – содействие достижению углеродной нейтральности Казахстана. Мы хотим пригласить экоактивистов и экологов к разработке различных программ и совместных проектов, которые бы могли принести реальную помощь стране. Хотел бы подчеркнуть, что фонд является открытым, мы стремимся к прозрачности и хотим быть максимально полезными в нашей деятельности, - сказал генеральный директор фонда зеленых финансов МФЦА Айдар Казыбаев.

Заказать карту можно бесплатно с 10 июня 2021 года на сайте банка eubank.kz. Первый год обслуживания карты – также бесплатный. Иван Белохвостиков ожидает, что до конца с помощью карт банк перечислит не менее 5 млн тенге, а на посадку и уход за одним деревом нужно порядка 10 тыс. тенге.

Если мы увидим, что проект поддержали, людям он интересен, эко-карты востребованы, такую практику в будущем можно распространить на другие банковские карты. Потому что формат программы достаточно гибкий, - сказал он.

Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии, отметил, что их компания последовательно работает над доступностью передовых финансовых решений в регионе и очень рада тому, что международный опыт по выпуску экологичных карт пришел в Казахстан.

Эко-карта дает клиентам возможность не только воспользоваться инновационными платежными технологиями, но и внести свой вклад в полезное и важное дело — благополучие окружающей среды, что позволит нам всем делать мир лучше, совершая добро! - сказал Трэпка.

Компания "Розан Азия" поставляет пластиковые карты в Казахстан. Директор компании Данияр Байбатшаев говорит, что производство эко карты из переработанного пластика обходится значительно дороже обычного. Поэтому здесь никто не зарабатывает, для всех участников это не коммерческий, а социальный проект. Однако гораздо важнее - привлечь внимание к новым зеленым технологиям и решению экологических проблем.

Кроме выпуска эко-карты банк представил уникальный NFC-постер. Он позволяет клиентам других казахстанских банков также поддержать озеленение Алматы, а позже и Нур-Султана. NFC-постеры планируется установить в торговых центрах.

С помощью NFC-постера одним касанием можно перечислить один или несколько платежей в 500 тенге в Eurasian Environmental Fund. Устройство считывает карты любого банка, QR-сканеры, а также часы Apple.

Расположение NFC-постеров будет указано на сайте eef.kz

По информации участников проекта, с внедрением онлайн-программ каждый клиент сможет видеть результаты своей благотворительности, отслеживать суммы, накопленные Фондом, а также, например, геолокацию посадок деревьев, установки контейнеров для раздельного сбора мусора.