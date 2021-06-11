"Оклеветать могут любого" - юрист Байбека призывает бороться с дезинформацией

В Алматы продолжаются слушания по иску Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю. Адвокат Айжан Ташенова уверена, что иск экс-акима Алматы послужит ярким примером отстаивания своей правоты и честного имени в правовом поле, передает zakon.kz.

По мнению Ташеновой, инициированное Бауыржаном Байбеком судебное разбирательство о защите чести, достоинства и деловой репутации послужит примером для всех, кого огульно и нагло оболгали. Речь идет о так называемых "журналистских расследованиях" Жанболате Мамае и Инги Иманбаевой, в которых упоминаются некоторые чиновники и бизнесмены.