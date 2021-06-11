Сколько фактов торговли людьми выявили в Казахстане с начала года

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал о фактах торговли людьми, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году у нас зарегистрировано пять фактов торговли людьми. Мы тесно взаимодействуем с неправительственными организациями, с омбудсменом по правам человека. Это очень актуальная тема. После подписания Президентом указа, мы разработали план мероприятий, по которым будет работать министерство внутренних дел, - сказал глава МВД на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, этот вид преступления носит латентный характер, и не каждый потерпевший готов напрямую писать заявление в полицию.

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Мы в средствах массовой информации обнародовали одно уголовное дело. Когда девушки были завербованы для сексуальной эксплуатации. Их вывозили через некоторые страны в Бахрейн, забирали паспорта. Сейчас практически все девушки возвращены. Проводится расследование, подключились правоохранительные системы Бахрейна. Я думаю, что в ближайшее время будут рассмотрения в суде. Таких примеров немного, но мы будем принципиально разбираться по каждому уголовному делу, - подчеркнул Тургумбаев.

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Тамила Языкова, Нур-Султан