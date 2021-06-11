Ручку, которая стреляет, изъяли у казахстанца

Огнестрельную ручку изъяли у жителя Усть-Каменогорска, передает zakon.kz.

Пистолет, замаскированный под ручку, изъяли у жителя Усть-Каменогорска. Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО Салтанат Ожиканова.

Сотрудники колонии особого режима совместно с сотрудниками полиции задержали 44-летнего жителя Усть-Каменогорска, который выдал предмет, похожий на огнестрельное оружие кустарного производства.

Изъят замаскированный под авторучку однозарядный пистолет под малокалиберный патрон. По данному факту назначена экспертиза, - прокомментировал начальник областного Департамента УИС по ВКО Джанболат Калетаев.