Есть надежда. Аймагамбетов об открытии школ осенью 

На брифинге в СЦК министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов выразил надежду, что осенью в Казахстане все-таки получится открыть школы и дети сядут за парты, чтобы учиться в традиционном формате, передает корреспондент zakon.kz.

Во-первых, мы надеемся, что в новый учебный год мы откроем школы и наши дети получат возможность обучаться в традиционном формате. Но, конечно, для этого необходимо выполнить самые важные базовые условия – это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических требований, это вакцинация. И, конечно, для того, чтобы наши школы могли работать в традиционном формате важно, чтобы тот или иной регион не находился в красной зоне, желательно, чтобы он был в зеленой зоне, - сказал Аймагамбетов.

При этом он обратил внимание на то, что темпы вакцинации в настоящее время растут. А, значит, есть надежда на то, что к осени количество привитого населения достигнет планового показателя и детям разрешат вернуться в школы.

Но вы сейчас видите, что темпы вакцинации в целом растут, а темпы снижения заболеваемости позволяют нам очень оптимистично относиться к началу следующего года. И мы полагаем, что следующий учебный год у нас получится все-таки открыть наши школы, чтобы наши дети учились в традиционном формате, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан