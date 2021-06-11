Экспертный совет АО "Институт экономических исследований" при Министерстве национальной экономики РК (далее - ERI) прокомментировал позиции Казахстана в рейтинге лучших стран для бизнеса по версии US News & World Report 2021 года, по результатам которой Казахстан находится на 75 месте из 78 стран, передает zakon.kz.
Эксперты ERI считают, что информация о позиции Казахстана в рейтинге лучших стран для бизнеса не может быть использована в качестве достоверной оценки ситуации, сообщает пресс-служба ERI.
Согласно методологии US News & World Report, рейтинг основан только на опросных данных. В 2021 году в опросе участвовало 17 326 респондентов из 36 стран четырех регионов – Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки. Респонденты отбирались методом случайной выборки в соответствии с тремя группами населения: информированные элиты, руководители в сфере бизнеса, широкая общественность, - рассказали в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.
Как уточняется, результаты рейтинга недостаточно обоснованы по нескольким причинам:
Большинство авторитетных рейтингов комбинируют опросные данные со статистическими, которые, как правило, составляют бóльшую долю (ГИК ВЭФ, IMD, др.). Ведущие рейтинги, основанные на опросных данных, основаны на экспертном мнении респондентов, проживающих в оцениваемой стране, которые непосредственно работают в этой сфере и хорошо осведомлены о текущей ситуации (Doing Business, Индекс верховенства закона, др.).
Таким образом, информация о позиции Казахстана в рейтинге лучших стран для бизнеса не может быть использована в качестве достоверной оценки ситуации в стране и обоснования для принятия инвестиционных решений. В ведущем исследовании Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business Казахстан демонстрирует ежегодное улучшение позиций и входит в первую тридцатку стран (25 место из 190 стран). В данном исследовании принимают участие местные представители бизнеса, которые осведомлены о проблемах и проводимых реформах в этой сфере, - пишет пресс-служба.
U.S. News & World - американский новостной журнал, издаваемый в Вашингтоне. Журнал охватывает политические и экономические новости, а также статьи о здравоохранении и образовании. В последние годы журнал известен своей системой ранжирования и ежегодными отчетами об американских колледжах, университетах, выпускающих школах и медицинских центрах.
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