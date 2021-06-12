Спасатели продолжают поиски туристов в Туркестанской области

Продолжаются поиски пропавших туристов в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Пока результатов нет, рассказали в МЧС РК.

Всего задействовано: 127 человек, 15 единиц техники, 3 квадрокоптера, 3 кинологический расчет и 1 вертолет.

Из них: ДЧС (61 сотрудников, 6 единиц техники и 1 квадракоптер), ДЧС города Шымкент (2 сотрудника, 1 единица техники КШМ и 2 квадракоптера), ГУ "РОСО" МЧС (18 спасателей, 3 кинологический расчет и 4 единицы техники), АО "Казавиаспас" МЧС (1 вертолет и 5 членов экипажа), ДП (18 сотрудников и 3 единицы техники), Лесхоз (2 работника), ПС КНБ РК (9 в/с на лошадях), родственники (5 человек), МЧС Республики Узбекистан (7 сотрудников, 2 плавсредство и 1 единица техники).

25 мая поступило сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района. 21 мая туристы пешком направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая. 28 мая троих нашли. 29 мая были найдены тела двух пропавших туристов на реке Угам.