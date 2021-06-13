Названы самые раздражающие привычки в онлайн-переписке

Онлайн-переписка во многом более сложный вид коммуникации, чем разговор вживую, поэтому в нем полно "подводных камней", которые надо научится избегать, сообщает zakon.kz.

Исследователь этикета Татьяна Митрофанова назвала самые раздражающие привычки пользователей и дала рекомендации для вежливой переписки в Сети, передает портал "Известия".

Одна из самых раздражающих вещей, с которыми сталкиваются пользователи — анимированные гиф-открытки. Как правило, их присылает старшее поколение. Те, кто пропустили эру ICQ и "ВКонтакте". Тогда молодые пользователи тоже увлекались красочными и бессмысленными открытками и картинками. Специалист просит с пониманием отнестись к такой форме общения, но обязательно отказаться от них в деловом общении.

То же касается и излишне частого употребления эмодзи. Они часто сочетаются в флудом: явлением, при котором в родительском или школьном чате копятся сотни сообщений не по делу. Однако эксперт предупреждает, что не следует делать замечания особо неистовым любителям ярких и пестрых видов сообщения, это некультурно.

Отдельной строкой эксперт выделила голосовые сообщения. Она отметила, что одни пользователи постоянно записывают их, других звуковые дорожки раздражают. По ее словам, голосовые сообщения уместно записывать для пожилых людей, которым трудно читать с экрана и приятно услышать голос близких, в остальных случаях такое послание экономит время только того человека, кто его записывает, а получателю, напротив, удобна текстовая коммуникация.

Не забывайте приветствовать собеседника. Фразу "доброго времени суток" лучше забыть — не бывает доброго времени суток для того, чтобы получать рабочий email, говорит эксперт. В деловой переписке самое подходящее и нейтральное выражение — "добрый день". "Доброе утро" и "добрый вечер" ограничены во времени, а отправитель не может знать наверняка, когда получатель прочтет письмо.

Специалист объясняет, что в деловой переписке требуется внимательность и аккуратность. Нельзя раздражать собеседника и составлять послания таким образом, чтобы их было некомфортно читать. Митрофанова посоветовала поставить в логин электронной почты имя и фамилию, чтобы сразу было понятно, от кого пришло письмо. Далее следует обратить внимание на тему и не оставлять пустую строку. Кроме того, если планируются вложения, следует отправить их сразу, а не "вдогонку".

Наконец, сама подпись. Следует указать имя, фамилию (в педагогической среде — имя, отчество), должность и организацию. Вежливым считается оставить свой номер телефона. При этом Татьяна Митрофанова советует завести несколько шаблонов подписей. Одну — полную, когда пользователь только начинает общаться с собеседником. Далее пропадает необходимость перечислять все свои регалии и можно оставить короткое представление.