Советы

Минус 8 лет: названы полезные привычки, омолаживающие мозг

мозг, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 17:54 Фото: freepik
Истинный возраст мозга не всегда совпадает с хронологическим и во многом зависит от образа жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликовали в журнале Brain Communications. Эксперимент длился два года, в нем участвовали 128 человек, большинство из которых страдали остеоартритом коленного сустава. Состояние мозга оценивали с помощью МРТ и алгоритмов машинного обучения, что позволило определить его биологический возраст и сравнить с паспортным.

Ключевым показателем стал так называемый "разрыв в возрасте мозга", отражающий состояние нейронных сетей. Ученые установили, что мозг быстрее стареет у людей с хронической болью, низким уровнем дохода и образования, а также при социальной изоляции.

При этом анализ образа жизни показал обратный эффект у тех, кто придерживался здоровых привычек. В среднем их мозг оказался на восемь лет моложе реального возраста, а темпы старения за время наблюдений снизились.

К факторам, замедляющим старение мозга, отнесли оптимизм, качественный сон, умение справляться со стрессом, социальную поддержку, нормальный вес, отказ от курения и регулярную физическую активность.

Исследователи отмечают, что такие привычки важны не только для самочувствия, но и для снижения риска когнитивных нарушений и деменции, поскольку напрямую влияют на биологические процессы старения мозга.

О том, как всего за пять минут в день можно поменять свою жизнь, читайте по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
