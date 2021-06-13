Стал известен самый безопасный район Алматинской области

По итогам пяти месяцев в Ескельдинском районе Алматинской области (сначала года) не были совершены убийства разбои и грабежи, сообщает zakon.kz.

Во время проведения онлайн-приема граждан начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева начальник полицейского подразделения Ескельдинского района отчитался перед гражданами о криминогенной обстановке в его подконтрольной территории.

Основные усилия органов внутренних дел в первую очередь направлены на защиту конституционных прав граждан, их безопасность, обеспечение на территории района общественного порядка, а также принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления. Борьба с преступностью, профилактика правонарушений - это наша общая задача, которая напрямую зависит от уровня взаимопонимания между нами. начальник Ескельдинского РОП Кайрат Баймуханов

Преимущество данного доклада было в том, что жители области смогли получить информацию посредством сети Интернет на свои гаджеты, не выходя из дома.

На территории Ескельдинского района по итогам​ пяти​ месяцев текущего года зарегистрировано​ 99​ преступления по всем линиям служб. Раскрываемость преступлений составила 93,7%. Благодаря проведенной профилактической работе полиции на​ 34,9% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, раскрытие которых стоит на особом контроле. В текущем году не допущено убийств, разбойных нападений, грабежей, также снизилось количество совершенных хулиганств, краж чужого имущества. Только за​ пять​ месяцев текущего года нами раскрыто​ 43​ ранее совершенных преступлений, в том числе 28​ - из числа прошлых лет, против пяти прошлого года. Кайрат Баймуханов

В рамках программы "Безопасный двор" на въездах и выездах сельских округов планируется установить камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день в районе имеется восемь камер. В текущем году планируется установить еще 25 систем видеонаблюдения. Также на трассе Талдыкорган-Текели будут установлены шумовые полосы. В середине июня при въезде в село Шымыр установят антирадар для фиксации скорости автомашин. Также по улице Балпык би села Карабулак планируется поставить светофор.

Стоит отметить, что на территории Алматинской области имеются 1268 единиц камер внешнего видеонаблюдения, установленные за счет средств местного бюджета.

В текущем году планируются следующие мероприятия:

1. Установка систем видеонаблюдения 500 единиц на общую сумму 1 млрд 379 млн тенге, из них:

- Карасайский район - 150 видеокамер;

- Панфиловский район - 50;

- Енбекшиказахский район - 150;

- Талгарский район - 100;

- Текели - 50.

2. Разработка ПСД (проектно-сметная документация) по установке систем видеонаблюдения на 600 единиц, из них:

- Жамбылском районе - 150 видеокамер;

- Илиском районе - 150;

- Текели - 50;

- Алаколском районе - 50;

- Каратальском районе - 50;

- Коксуском районе - 50;

- Саркандском районе - 50;

- Панфиловском районе - 50.

Также планируется проведение государственной экспертизы разработанной ПСД по установке 590 единиц видеокамер УП Талдыкоргана.

3. Фото-видеофиксации ПДД:

На территории Алматинской области в режиме фото-видеофиксации ПДД функционирует 46 постов стационарных аппаратно-программных комплексов (АПК), из них установлены по Талдыкоргану 16 постов, в Южном регионе - 30, из них 20 - были установлены в конце 2020 года новой системы АПК "Автоураган".

В соответствии с Посланием главы государства народу Казахстана "Казахстан новой реальности: время действий", планируется приобрести и установить 935 единиц сплошного видеонаблюдения в служебных помещениях ГОРРУОП, то есть во всех оперативно-следственных подразделениях, осуществляющих взаимодействие с населением.

В настоящее время за счет экономии денежных средств приобретены и установлены 300 единиц видеокамер в служебных помещениях шести ГОРУОП - по 50 видеокамер в УП Талдыкоргана, Капшагайском ГОП, Карасайском, Илийском, Енбекшиказахском и Жамбылском РОП на общую сумму 11 млн 288 тыс. тенге.