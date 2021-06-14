Юный казахстанский теннисист продолжает покорять Европу

Юный казахстанский теннисист Амир Омарханов продолжает покорять Европу, сообщает zakon.kz.

В столице Грузии завершился престижный турнир третьей категории Tennis Europe14&U. Leila Meskhi Tennis Academy Cup. Отличных результатов добились наши ребята. Впервые за долгое время в финале соревнования категории Теннис Европы сошлись два казахстанца - Амир Омарханов (Караганды) и Артем Сидоров (Алматы). На пути к решающей игре в полуфиналах достаточно легко победили своих соперников: Амир всухую разгромил третью ракетку турнира, россиянина Михаила Сапожникова - 6:0, 6:0, а Никита не встретил особого сопротивления со стороны белорусского спортсмена Тимофея Глушко - 6:1, 6:2. пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

В финале упорная борьба была лишь в первом сете, где за счет одного реализованного брейк-пойнта Омарханов смог забрать партию 7:5. Во втором отрезке матча воспитанник школы тенниса Караганды имел небольшое преимущество, которое позволило ему выиграть вторую партию 6:2 и завоевать второй титул турнира серии ТЕ в одиночном разряде.

В парном разряде Амир Омарханов и Артем Сидоров бились вместе в финале против Станислава Бульбинко (Беларусь) и Игоря Соловея (Украина). Матч получился сверхнапряженным. Судьба трофея решилась на супер тайбрейке, где удача улыбнулась Станиславу и Игорю - 6:4, 3:6, 10:7. пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Благодаря успеху в Тбилиси Амир Омарханов в юниорском европейском рейтинге сразу поднялся на 193 позиции и теперь занимает 412 место.

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