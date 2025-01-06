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Все о теннисе

Казахстанский теннисист Амир Омарханов впервые вошел в топ-5 мирового рейтинга

Казахстанский теннисист Амир Омарханов впервые вошел в топ-5 мирового рейтинга, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 18:40 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Международная федерация тенниса опубликовала обновленный юниорский рейтинг ITF. 17-летний казахстанец Амир Омарханов взлетел на 10 позиций в одиночном разряде и теперь занимает четвертую строчку, сообщает Zakon.kz.

В минувшем сезоне Омарханов выиграл один турнир J300 в Пекине (одиночный разряд) и три крупных в парном разряде, включая Orange Bowl, считающийся неофициальным чемпионатом мира.

​Взлетел в мировом юниорском рейтинге и Зангар Нурланулы. 16-летний казахстанец занимает теперь 38-е место (+36). Нурланулы в 2024 году выиграл три крупных одиночных титула: J100 в Измире, J200 в Шымкенте и J100 в Латвии.

​Еще один молодой казахстанский игрок Дамир Жалгасбай вплотную приблизился к ТОП-100. Теперь он 112-й (+84). Дамир в прошлом году выиграл турнир в Кракове.

Амир Омарханов впервые вошёл в ТОП-5 мирового рейтинга, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 18:40

Амир Омарханов, ​Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы. Фото: ktf.kz

​Омарханов и Нурланулы сыграют в основной сетке юниорского Открытого чемпионата Австралии, а до него примут участие в престижном турнире серии ITF Juniors J300 в Траралгоне (Австралия).

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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