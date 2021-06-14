Пожар на заправке произошел в Шымкенте: пострадал работник АЗС

14 июня 2021, 08:15
Фото: otyrar.kz

Днем 13 июня в Шымкенте на газозаправочной станции возле автозаправочной станции "Жан Ойл" произошел пожар, Otyrar.kz.

Прибывшие первые пожарные подразделения определили, что загорелся газ в газовой цистерне объемом в 4 тонны. Пожар локализован в 16:08 и полностью потушен в 16:10. Причина возгорания устанавливается, - сообщает пресс-служба ДЧС г.Шымкент.

Как уточнили в ДЧС, в пожаре пострадал 29-летний мужчина — оператор на газозаправочной станции. У него диагностирован ожог первой степени. Огнем повреждены 18% лица и запястья обеих рук. После оказания первой медпомощи, его отпустили домой.

В борьбе с возгоранием было задействовано семь единиц техники и 21 человек личного состава Службы пожаротушения, одна бригада филиала Центра медицины катастроф.


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