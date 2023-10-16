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Пожар произошел на АЗС в Актау

Пожар произошел на АЗС в Актау Фото: скриншот
Пожар произошел в 19А микрорайоне Актау 16 октября 2023 года. Пламя охватило одну из комнат в здании на территории заброшенной автозаправочной станции, сообщает Zakon.kz.

Момент возгорания попал на видео, пишет "Лада". 

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили подробности происшествия.

"Произошло возгорание мусора. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Горение ликвидировано". ДЧС Мангистауской области

3 октября 2023 года крупный пожар произошел на газозаправочной станции, расположенной в центре Петропавловска. Пламя, которое моментально охватило металлическую цистерну с газом, шокировало очевидцев. Пожарным удалось предотвратить масштабный взрыв на газовой АЗС: в ЗИЛе-газовозе находилось 5 м³ топлива.

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