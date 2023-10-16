Пожар произошел на АЗС в Актау
Фото: скриншот
Пожар произошел в 19А микрорайоне Актау 16 октября 2023 года. Пламя охватило одну из комнат в здании на территории заброшенной автозаправочной станции, сообщает Zakon.kz.
Момент возгорания попал на видео, пишет "Лада".
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
"Произошло возгорание мусора. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Горение ликвидировано". ДЧС Мангистауской области
3 октября 2023 года крупный пожар произошел на газозаправочной станции, расположенной в центре Петропавловска. Пламя, которое моментально охватило металлическую цистерну с газом, шокировало очевидцев. Пожарным удалось предотвратить масштабный взрыв на газовой АЗС: в ЗИЛе-газовозе находилось 5 м³ топлива.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript