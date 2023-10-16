Пожар произошел на АЗС в Актау

Фото: скриншот

Пожар произошел в 19А микрорайоне Актау 16 октября 2023 года. Пламя охватило одну из комнат в здании на территории заброшенной автозаправочной станции, сообщает Zakon.kz.

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