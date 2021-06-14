Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
Совместное заседание Палат Парламента пройдет 21 июня 2021 года в 10 часов утра.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане, - говорится в тексте Распоряжения.
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