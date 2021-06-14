"Welcome to Burabai" больше нет. Водитель на Skoda снес рекламный щит

14 июня 2021, 10:15
Фото: Скриншот видео

В Акмолинской области водитель снес рекламный щит "Welcome to Burabai", сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 13 июня вечером.

Водитель Skoda Superb на кольцевой развязке не справился с рулевым управлением, в результате выстрела колеса и допустил наезд на рекламную надпись "Welcome to Burabai", - отметили в пресс-службе ДП области.

Жертв и пострадавших нет.

В отношении водителя 1986 года рождения составлен административный протокол по ст. 610 ч.1 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - добавили в ведомстве.


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