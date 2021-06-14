В Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды

Организаторов финансовой пирамиды по продаже фальшивых акций осудили в Актобе, передает zakon.kz.

Департамент экономических расследований по Актюбинской области раскрыл мошенническую схему по привлечению денег доверчивых граждан в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск.

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу рассказали, что организаторы финансовой пирамиды, выдавали себя за представителей иностранной компании "Unique finance". Они предлагали людям инвестировать деньги в ценные бумаги крупных международных компаний "Pepsi", "Nike", "Microsoft", "Ford" и "BMW".

Вкладчикам обещали ежемесячную прибыль в размере 6% от вложенной суммы, 5% от суммы вклада нового партнера. Минимальный взнос составлял 1000 долларов США.

Но вместо ценных бумаг людям выдавались фальшивые акции, а их деньги присваивали организаторы финансовой пирамиды. Их осудили на 3 и 3,5 года.

В Агентстве сообщили, что на сегодня рынок заполнили компании, которые якобы торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией, туристическими путевками, другими товарами и услугами, призывая граждан вложить деньги в их проект. Вместе с тем, такой быстрый и легкий способ заработка может обернуться большими финансовыми потерями.

Что нужно знать о финансовых пирамидах?