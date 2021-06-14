Министр экологии призывает не ездить на озеро Кобейтуз

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев попросил казахстанцев не ездить на озеро Кобейтуз, который находится в Акмолинской области. Он отметил, что в нем нашли опасные вещества, передает zakon.kz.

В прошлом году акимат сделал анализ воды, анализ соли и пришел к неутешительным выводам. В этой воде, соли очень высокое содержание тяжелых металлов. Попрошу людей ограничить поездки на Кобейтуз, - сказал министр.

Мирзагалиев отметил, что Кобейтуз не безопасен для здоровья людей.

Что касается особо охраняемой территории, это компетенция местного исполнительного органа, он находится на территории области. Мы предлагали сделать его особо охраняемой природной территорией местного режима, но в связи с тем, что такие лабораторные результаты получили, сейчас акимат продолжает этот вопрос доизучать. Обещаю, что переговорю с акимом области в ближайшие день-два и получу апдейт по этому вопросу, - сказал министр.

20 июля 2020 года соль из розового озера Кобейтуз стали продавать как лекарство от коронавируса. В тот же день его закрыли из-за большого наплыва посетителей. В Минэкологии начали проверку и выяснили, что в воде есть токсичные вещества. Президента тоже заинтересовал этот вопрос. Он высказал свое возмущение по поводу ущерба, нанесенного этому озеру.