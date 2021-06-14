Какая погода ожидает жителей Нур-Cултана, Алматы и Шымкента

Синоптики предоставили прогноз погоды на 15-17 июня в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

15 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 29-31 тепла.

16 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.

17 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.

Алматы

15 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла.

16 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

17 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла.

Шымкент

15 июня переменная облачность, без осадков. Временами пыльная буря. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 31-33 тепла.

16 июня переменная облачность, без осадков. Временами пыльная буря. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 32-34 тепла.

17 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 35-37 тепла.