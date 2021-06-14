Мурал Шакена Айманова в образе Алдара Косе появился в Нур-Султане 

В Нур-Султане появился новый мурал Шакена Айманова, где он изображен в образе Алдара Косе, сообщает zakon.kz.

Автор работы художник-современник Асхат Ахмедьяров.

Также изображение содержит множество отсылок и пасхалок. Картина является стоп-кадром из фильма "Безбородый обманщик". Роль Алдара Косе сыграл основатель казахского кино Шакен Айманов.Если внимательно присмотреться на картину, можно увидеть красный занавес, который подчеркивает мир искусства, творчества и театра, за которой идет реальная жизнь, в образе степи, - сообщается на официальном сайте акимата города.

Мурал находится по адресу ул. Ж. Омарова, 64, в центре между бульваром "Театральный" и пешеходной улицей "DEMALYS PROMENADE".