Мурал Шакена Айманова в образе Алдара Косе появился в Нур-Султане 

14 июня 2021, 17:44
Фото: Акимат Нур-Султана

В Нур-Султане появился новый мурал Шакена Айманова, где он изображен в образе Алдара Косе, сообщает zakon.kz.

Автор работы художник-современник Асхат Ахмедьяров.

Также изображение содержит множество отсылок и пасхалок. Картина является стоп-кадром из фильма "Безбородый обманщик". Роль Алдара Косе сыграл основатель казахского кино Шакен Айманов.Если внимательно присмотреться на картину, можно увидеть красный занавес, который подчеркивает мир искусства, творчества и театра, за которой идет реальная жизнь, в образе степи, - сообщается на официальном сайте акимата города.

Мурал находится по адресу ул. Ж. Омарова, 64, в центре между бульваром "Театральный" и пешеходной улицей "DEMALYS PROMENADE".


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