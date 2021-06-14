Мнением о ходе судебных прений поделилась сегодня юрист Айжан Ташенова, представляющая интересы экс-акима Алматы Бауыржана Байбека по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает zakon.kz.

Благодаря этому процессу общественность смогла воочию увидеть кто такой Мамай и Иманбаева. В основе их действий корысть и выгода! Только личные интересы. Теперь все их окружение и общество будет точно знать, что у этих людей нет никаких нравственных ценностей и моральных принципов. Патологическая ложь лежит в основе всех их обвинений, - заявила Ташенова.

Она подчеркнула, что этот процесс имеет беспрецедентное значение.

Мы, руководствуясь законом вывели на чистую воду Мамай и Иманбаеву. Стратегически, данный прецедент закладывает контуры новой правовой культуры, в основе которой признание и гарантии прав личности, а также ответственности за содеянное. Демократия, о которой пытается рассуждать Мамай, это не вседозволенность, а культура взаимоотношений и взаимодействия в рамках правового поля. Уверена, что теперь многие из тех, кого ответчики уже успели огульно и нагло оболгать, подадут в суд для защиты своей чести и достоинства по примеру Бауыржана Байбека, - добавила юрист.

По ее словам, создается впечатление, что пытаясь очернить Бауыржана Байбека и все, что с ним хоть как-то связано, ответчики готовы хвататься за что угодно.

Смешали в бредовую кучу все: заборы, билборды, трамваи, депо, участки, а также "коней", "людей" и так далее и тому подобное. И с одной лишь целью - попытаться доказать то, чего нет и не было: ни коррупционных схем, ни миллиарда долларов, ни бизнес-империи, соответственно, не было и нет никакой мафиозно-коррупционной структуры! Судите сами, в отзыве про миллиард долларов ответчики даже не упомянули. Почему? Потому что это настолько фантастическая ложь, в которой они уже даже себя не могут убедить!, - заключила она.

Напомним, Жанболат Мамай и Инга Иманбаева обвинили Бауыржана Байбек в коррупции и других должностных злоупотреблениях в рамках так называемого "журналистского расследования", опубликованного в YouTube и соцсетях.

После этого Бауыржан Байбек в интервью блогеру Танирбергену Бердонгарову заявил о намерении подать в суд на авторов видеороликов, указывая на абсолютную несостоятельность обвинений.