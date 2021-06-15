Нур-Султан остается в "красной" зоне: заболеваемость увеличилась на 7%

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Республика Казахстан с 6 июня находится в "зеленой" зоне. В "красной" зоне остается город Нур-Султан, при этом по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 7% - с 1365 до 1461 случая. Остальные регионы находятся в "желтой" и "зеленой" зонах, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

По его словам, в целом число выявленных случаев коронавирусной инфекции за последнюю неделю снизилось на 16%. Занятость инфекционных коек по республике составляет 23%, реанимационных коек - 21%.

В семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость и занятость коек инфекционных стационаров, осуществлены выезды рабочей группы министерства. Управлениям здравоохранения были даны рекомендации с учетом выявленных недостатков в организации медицинской помощи в регионе. По итогам проведенной работы отмечается положительная динамика занятости инфекционных и реанимационных коек, - добавил Цой.

В ряде регионов отмечается сокращение коечного фонда за счет закрытия инфекционных отделений в многопрофильных больницах.

На сегодняшний день более 2,5 млн человек вакцинировано первым компонентом, свыше 1,4 млн человек — вторым компонентом.

Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения и акиматам держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на контроле, акимату г. Нур-Султан — уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических мер и вакцинации населения.

Масочный режим сохраняется, особенно в помещениях. Мониторинговым группам активизировать работу. Как известно, у наших соседей в регионе идет прирост заболеваемости, поэтому необходимо принимать дополнительные превентивные меры. В первую очередь, это расширение охвата вакцинацией. Следует увеличить ежедневные объемы вакцинаций, — сказал А. Мамин. Премьер-Министр поручил продолжить внедрение приложения Ashyq, усилить информационно-разъяснительную работу и выработать действенные механизмы стимуляции населения к вакцинации.

Тамила Языкова, Нур-Султан