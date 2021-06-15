Акимам дадут несколько месяцев на ликвидацию несанкционированных свалок

В Казахстане за последнее время выявлено 2,5 тысяч незаконных свалок. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев попросил акимов регионов ликвидировать их за несколько месяцев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Мирзагалиева, в настоящее время особо остро стоит проблема по обращению с отходами производства и потребления, а именно несоответствие санитарным и экологическим требованиям полигонов ТБО, низкий уровень переработки ТБО и стихийные свалки.

Общее количество объектов размещения ТБО составляет 3,3 тысячи. Однако 81,2% не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Вместе с тем, на сегодня по результатам космического мониторинга выявлено 2,5 тысяч участков незаконных свалок, - сказал он.

В связи с этим глава ведомства обратился к премьер-министру страны Аскару Мамину с тем, чтобы он поручил акиматам привести полигоны в соответствие санитарным и экологическим требованиям и в трехмесячный срок ликвидировать несанкционированные свалки.

Оксана Скибан, Нур-Султан