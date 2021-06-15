Более 60% автомобилей в Казахстане старые

В Казахстане насчитывается 2,5 млн автомобилей или более 50% от общего количества, имеющих срок эксплуатации более 10 лет. Об этом на заседании правительства рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Как подчеркнул Мирзагалиев, существенным источником загрязнения является автотранспорт и необходимо уделять данному вопросу особое внимание.

Одной из причин является изношенность автотранспортных средств. Из 3,9 млн зарегистрированных автомобилей со сроком эксплуатации более 10 лет составляет 2,5 млн единиц или 64%, - констатировал глава ведомства.

По его словам, с принятием в конце прошлого года закона РК "О техническом регулировании" усилен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5.

- В связи с этим полагаем необходимым министерству торговли и интеграции осуществлять контроль за качеством топлива на АЗС, - подчеркнул он.

Мирзагалиев добавил, что также крайне важным видится усиление ответственности станций техосмотра и владельцев автотранспорта. В свою очередь, акиматам необходимо продолжить работу по обновлению автопарков.

Помимо этого, для решения вопроса загрязнения воздуха от транспорта ведется работа по развитию использования транспортных средств с электродвигателем. Для этого, нами в июне месяце этого года введена "нулевая ставка" на утилизационный сбор. Также Оператором "РОП" в целях создания соответствующей инфраструктурой начата реализация пилотного проекта по развитию электро-заправочных станций (ЭЗС). В городах Нур-Султан и Алматы уже работает более 100 единиц электрозаправочных станций, - сообщил министр.

В этом году запланировано еще установить 46 новых электрозаправочных станций в городах на крупных междугородных трассах протяженностью 3 тысяч км.

Оксана Скибан, Нур-Султан.