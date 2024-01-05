Покупка автомобиля б/у: что нужно учесть

Статистические данные свидетельствуют о том, что более половины зарегистрированных в стране машин старше 10 лет. Следовательно, продажа и приобретение подержанного автомобиля – один из наиболее распространенных вариантов для Казахстана.

Как и у любого другого, у этого процесса имеются свои особенности. Zakon.kz разбирался, что нужно знать при покупке авто, чтобы сделка прошла успешно и без дополнительных финансовых вложений.

Изучение объявлений

Ответственный продавец, независимо от того, является ли он прямым владельцем либо профессиональным трейдером, подавая объявление, постарается дать об автомобиле максимально детальную информацию. Конечно, в ней в первую очередь будут подчеркнуты достоинства модели и именно этой машины: стильный внешний вид, удобные кресла, кожаный салон, небольшой пробег и т. д. Но и из этих сведений можно выделить наиболее интересные именно для вас. Также большой плюс объявления о продаже б/у авто – реальные фотографии. Они позволяют провести первичную визуальную оценку. Однако следует понимать, что опытные продавцы всегда находят наиболее выгодные ракурсы. При просмотре объявления следует обращать внимание на следующие моменты:

год выпуска и пробег. Странно выглядит небольшой показатель на одометре у старенькой машины. Конечно, она могла долго простоять в гараже, но такие варианты скорее исключение. Чаще низкие значения – результат искусственного скручивания;

ремонты и обслуживания. Ответственный владелец заботится о своем "железном коне", что положительно сказывается на его состоянии;

комплектация, дополнительное оборудование. Это добавляет комфорта при эксплуатации автомобиля.

Важно! Больше об автомобиле можно узнать по его VIN-коду (указывается в техпаспорте и на корпусе) на специальных сайтах.

Осмотр автомобиля

При покупке машины нужно учитывать множество факторов. Именно поэтому лучше обратиться к действительно знающему человеку или на СТО, где проведут полную диагностику. Экономия на осмотре и несвоевременное выявление дефектов могут привести к большим затратам на ремонт в дальнейшем.

Состояние кузова

Это первое, на что следует обращать внимание. Ведь его ремонт – довольно затратный процесс. Важно оценить состояние лакокрасочного покрытия, убедиться в отсутствии следов коррозии, правильности установки навесных элементов. Особое внимание нужно уделить днищу. При этом вы должны понимать, что автомобиль, который интенсивно эксплуатировался на протяжении ряда лет, не может выглядеть идеально. Мелкие дефекты, потертости вполне допустимы. Если ЛКМ выглядит идеально, то нелишним будет воспользоваться толщиномером и убедиться, что за красивым покрытием не скрываются следы ДТП.

Салон

По состоянию ручки переключения передач и рулевого колеса специалист может приблизительно установить интенсивность эксплуатации машины. Именно поэтому продавцы могут провести их замену. То же самое относится к степени износа накладок на педалях и покрытия сидений. Значительные затертости косвенно свидетельствуют о пробеге более 200 000 км. Обратите внимание на оттенки сидений. Если они отличаются, то высока вероятность, что производилась их замена. Это должно вызвать дополнительные вопросы к продавцу. Если ответы уклончивы, то стоит задуматься об отказе от сделки или провести более тщательное исследование состояния б/у авто.

Пробег

Этот вопрос неоднозначен и должен рассматриваться в комплексе с другими факторами. Специалист знает, что машина с пробегом в 200 000 км при хорошем регулярном уходе может быть надежнее, чем авто с меньшим значением на одометре, но без отметок о прохождении ТО. Еще одна проблема – скручивание пробега. Однако компьютерная диагностика позволяет установить точный показатель.

Подкапотное пространство

Это одно из важнейших правил покупки авто с рук. Не стоит доверять уверениям продавца, что машина недавно прошла ТО и все там в порядке. Лучше убедиться в этом собственными глазами. Насторожить должен полностью вымытый отсек. Это может быть попыткой скрыть проблемы с двигателем и другими узлами. При осмотре автомобиля специалист оценит работу двигателя, определит места возможного подтекания масла и др. Нелишним будет посмотреть машину снизу. На яме проще установить состояние выхлопной системы, подвески и отдельных элементов управления.

Электроника

Современные автомобили просто нашпигованы умными системами. При этом их ремонт обходится достаточно дорого. Чтобы впоследствии не пришлось дополнительно тратиться, стоит сразу проверить состояние электроники. Особое внимание следует уделить работоспособности кондиционера, ведь проблемы в его нормальном функционировании могут быть связаны не только с отсутствием фреона. Если с проблемой столкнуться позже, то это приведет к значительным финансовым расходам.

Пробный заезд

При движении можно выявить проблемы с автомобилем. Следует протестировать его поведение на разных скоростях, ровной и извилистой дороге, при езде по ухабам. В разных условиях он должен двигаться предсказуемо, работать ровно, без рывков и посторонних стуков. Любые отклонения могут свидетельствовать о наличии проблем с двигателем, ходовой и др.

Оформление документов

Постановка на учет в РЭП

Регистрационно-экзаменационный пункт – специальное подразделение органа внутренних дел, которое осуществляет процедуры по регистрации и учету разных транспортных средств. Их главный плюс – большое количество. Эти учреждения открыты по всей стране. Для обращения в РЭП необходимо собрать довольно большой пакет документов, который включает удостоверение личности, паспорт, акт постановки на учет, ПТС и СТС, справку о регистрации по месту жительства, документы, подтверждающие все необходимые выплаты (согласно действующему законодательству). Если проводились модернизации, то дополнительно требуется на них сертификат соответствия. Также специалист пункта должен провести осмотр автомобиля на безопасность, проверить VIN-код, сверить номера агрегатов. По результатам выдается соответствующий акт. Время оформления перерегистрации составляет около 6 часов.

Оформление документов в ЦОНе

Это специальные государственные учреждения, которые пока открыты не во всех регионах страны. Они функционируют только в ряде крупных населенных пунктов. Центры работают по принципу единого окна: не нужно выстаивать очереди в разных местах. При обращении в автоЦОН необходимо подавать меньше документов. Заранее нужно подготовить паспорт (удостоверение личности), государственные номера, СТС и ПТС. Также будет производен осмотр автомобиля, как и в РЭП. Всю необходимую информацию обрабатывает один специалист. Он же готовит новые документы. Это ускоряет процедуру переоформления. В среднем она занимает около двух часов.

Дополнительная информация

В автоЦОНе можно провести и саму сделку купли-продажи автомобиля. Для этого сотрудники центра предоставят типовой договор, и все его данные сразу будут сохранены в базе учреждения. Также можно воспользоваться услугами частного нотариуса, который работает при ЦОНе. Еще несколько полезных советов:

перед началом процедуры переоформления следует убедиться в отсутствии неоплаченных штрафов;

чтобы осмотр машины прошел без лишних проблем, нужно проверить читаемость выбитых номеров, VIN-кода;

провести перерегистрацию можно и онлайн, зарегистрировавшись на портале eGov.kz.

Только ответственный подход позволит выбрать хороший подержанный автомобиль. Важно тщательно изучить объявления и выбрать наиболее подходящие, провести полноценный осмотр или доверить это специалисту. Чтобы в дальнейшем не возникло юридических проблем, большое значение имеет правильное оформление документов. Подходите к выбору б/у автомобиля ответственно, не принимайте спонтанных решений, и покупка порадует вас.