Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

Ситуация с коронавирусом в мировом масштабе становится непредсказуемой. Все говорят о третьей волне COVID-19. В странах, где вакцинация идет на очень низком уровне, заражаемость растет угрожающими темпами. На сегодняшний день в мире зарегистрировано уже более 176 млн случаев и ежедневно регистрируется свыше 290 тыс. новых фактов. Умерло более 3,8 млн человек. Что очень беспокоит, угрожающая ситуация складывается и в приграничных с Казахстаном странах. В России, Кыргызстане регистрируется рекордный прирост заболевших по сравнению с прошлым годом. Ерлан Киясов

Он отметил, что Казахстан по эпидемиологической ситуации не относится к критической зоне по КВИ.

Сегодня фиксируется снижение внутренних случаев заражения. Но с наступлением лета многие наши граждане намерены лететь на отдых в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе туда, где не самая благополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19. А это не может не вызывать озабоченность. Ерлан Киясов

В этой связи главный санврач обратился к казахстанцам с призывом.

Учитывая сезонный факт, желание отдохнуть, призываю граждан обезопасить свою жизнь и здоровье ваших близких от вирусов. Только вакцинация позволит вам планировать путешествия и отдых с родными, не боясь сложных для организма последствий. Прежде чем планировать отпуск, сделайте прививку от COVID-19 и получите полноценное удовольствие от летнего путешествия. Вакцинация позволит вам беспрепятственно вернуться обратно и позволит вам защитить себя и ваших близких. Ерлан Киясов