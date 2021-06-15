Суд постановил удалить ложные обвинения Мамая в адрес Байбека

Бауыржан Байбек выиграл суд по делу о клевете, сообщает zakon.kz.

Гражданское дело по иску экс-акима Алматы к Жанболату Мамаю и Инги Иманбаевой было рассмотрено районным судом №2 Ауэзовского района Алматы.

Суд пришел к выводу, что вся информация, распространяемая ответчиками, не подтверждается ни одним доказательством, является голословной и надуманной, - говорится в сообщении суда.

Необходимо отметить, что источником всей информации является только лишь анонимный телеграмм-канал, на котором размещается непроверенная информация, основанная на слухах и домыслах.

Ответчики в апреле 2021 года на канале "Демократиялық Қазақстан/Демократический Казахстан" видеохостинга YouTube разместили 4 видео. Копии видео от 10 апреля 2021 года также были размещены на личных страницах ответчиков в социальных сетях Facebook, Instagram.

Мамай и Иманбаева не доказали, что сведения, указанные в социальных сетях, соответствуют действительности. В доказательство своей позиции по ряду пунктов иска предоставили только ссылки на посты в социальных сетях и СМИ. Ряд пунктов иска они вообще не оспаривали, - отмечается в публикации.

Распространяя недостоверную, обвиняющую истца в преступлениях информацию, ответчики нарушили принадлежащие истцу неимущественные права.

Суд обязал ответчиков в течение 10 дней после вступления решения в законную силу опровергнуть и удалить опубликованные материалы.