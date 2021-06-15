В отношении Минсельхоза начато расследование

В действиях Министерства сельского хозяйства РК установлены признаки ограничения конкуренции, сообщает zakon.kz.

Агентством по защите и развитию конкуренции по итогам рассмотрения обращений птицефабрик начато расследование в отношении Министерства сельского хозяйства (МСХ) по признакам антиконкурентных действий государственного органа. Признаки нарушения антимонопольного законодательства усмотрены в действиях МСХ РК при распределении субсидий производителям куриных яиц, - сообщили в АЗРК.

В ведомстве отметили, что по результатам расследования будет дана соответствующая оценка.

Кроме того, на основании поступившего в Агентство по защите и развитию конкуренции обращения был проведен анализ Правил идентификации сельскохозяйственных животных МСХ РК, содержащих требования к потенциальным поставщикам средств идентификации (ушных бирок) для скота. Как стало известно, данные правила фактически исключают доступ к государственным закупкам потенциальных поставщиков, так как в них говорится, что средства для проведения идентификации сельскохозяйственных животных изготавливаются производителями, чья сертифицированная продукция представлена на интернет-ресурсе международной организации по ведению записей о животных (ICAR). В то время как на рынке Казахстана имеются иные производители ушных бирок для скота, чья продукция не представлена на интернет-ресурсе ICAR. пресс-служба АЗРК

Отмечается, что на основании выявленных фактов в адрес МСХ РК внесено уведомление об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства.

В случае неисполнения уведомления в установленные законодательством сроки Агентством по защите и развитию конкуренции будет инициировано расследование, - подчеркнули в АЗРК.