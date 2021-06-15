82 миллиарда тенге выделят на посадку деревьев в Казахстане

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали о планах по высадке 2 млрд деревьев, передает корреспондент zakon.kz.

Финансирование проекта будет осуществляться как за счет средств республиканского, так и местных бюджетов. Из республиканского бюджета будет выделено 22 млрд тенге, из местных бюджетов - 60 млрд тенге. Средства необходимы для приобретения соответствующей техники и оборудования, - сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

На эти деньги будут приобретены тракторы, лесопосадочные машины, культиваторы. Увеличены площади питомников для выращивания посадочного материала.

Этой весной уже были посажены 81 млн 500 тыс. деревьев на площади 21 600 га. Осенняя посадка составит 48 млн 200 тыс. деревьев. Количество посаженных деревьев каждый год будет расти. Так, на следующий год планируется высадить порядка 244 млн деревьев. В 2023 году - 411 млн, в 2024 году - 573 млн, 2025 году - 643 млн деревьев, - уточнила она.

В планах у министерства посадить саксаул, сосны, клен, вяз и березы.

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Тамила Языкова, Нур-Султан