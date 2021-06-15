Россиянку обвинили в краже миллиона долларов со счетов Минсельхоза РК

Россиянку Светлану Киршову обвиняют в том, что вместе с двумя подельниками она украла со счетов Министерства сельского хозяйства Казахстана миллион долларов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Vesti-omsk.ru, журналисты России и Казахстана прозвали это дело "афера века".

Светлана Киршова, которая 16 лет находилась в международном розыске, сейчас находится под домашним арестом.

По версии следствия, обвиняемая ранее работала на омском оптовом рынке, где и познакомилась с одним из своих предполагаемых подельников.

А дальше они вместе с еще одним знакомым поехали в Казахстан, чтобы подработать. Криминальная троица создала фирму-однодневку. И даже приняла на работу сотрудника. Единственный критерий к кандидатке, которая ни о чем не подозревала, внешнее сходство с главной героиней этого дела -Светланой Киршовой. И все только для одной цели — чтобы на основе паспортных данных "двойника" сделать поддельные документы. А дальше подсудимая Киршова почти полгода выдавала себя за другого человека, - говорится в сообщении.

В апреле 2003 года подозреваемая трудоустроилась по поддельным документам в управление казначейства Казахстана, где проработала полгода.

После повышения перевела деньги на фиктивный счет и исчезла. Сейчас девушка признается за первые полгода сменила как минимум 7 городов. Из Нур-Султана уехала в Боровое. После на попутках пересекла границу – вернулась в Омск. После — Новосибирск, Владивосток, Липецк. Осела в Белгородской области – в одной из глухих деревень, - отмечено в публикации.

Задержана была в 2020 году в Белгороде.

Предполагаемых подельников Киршовой уже осудили. Они получили реальные сроки в колонии.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Светланы Киршовой продолжается, вину не признает. Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило иск в 23 миллиона рублей. Ей грозит более 10 лет колонии.