Вирусолог из Уханя опровергла версию о лабораторном происхождении COVID-19

Ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла версию о лабораторном происхождении коронавируса, сообщает zakon.kz.

По информации The New York Times, она заявила о необоснованности заявлений об утечке COVID-19 из китайской лаборатории. Вирусолог также назвала ложными сообщения о тяжелой болезни сотрудников института в Ухане до начала пандемии.

По ее словам, она не может представить доказательства того, чего нет.

Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых, — сказала она.

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Всемирная организация здравоохранения рассматривает все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в том числе утечку из лаборатории. Со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" в начале расследования происхождения коронавируса.

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21 мая США заявили, что имеют "серьезные косвенные доказательства" того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

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