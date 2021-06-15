Вандалы разрушили могильник бронзового века в Павлодарской области

В Баянауле неизвестные потревожили памятник археологии Кемпиртас, сообщает zakon.kz.

На печальную картину наткнулась инструктор по туризму Марина Каримова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salauat Iglikov Павлодар (@salauat.iglikov)

Информация об инциденте появилась на странице в Instagram журналиста Салауата Игликова.

На видео показан древний некрополь эпохи бронзы расположенный в окрестностях скалы Кемпиртас в живописном урочище, названном туристами "Долиной каменных гробниц".

Директор Павлодарского педуниверситета Тимур Смагулов отметил, что о масштабах повреждений пока неизвестно.

Кемпиртас - один из интереснейших памятников археологии в области. Датируется второй половиной II тыс. до н.э.

Погребенные находились в ящиках-саркофагах из обработанных каменных плит и были окружены оградами из массивных каменных блоков. Вид у этих древних гробниц очень зрелищный и вызывает неизменный интерес у туристов и отдыхающих, поток которых ежегодно возрастает, чем активно пользуются самодеятельные "туроператоры" - обычные таксисты, катающие за деньги всех желающих полюбоваться красотами Баянаула. Деятельность этих "гидов" никак не организована и не ограничена, поэтому нередко после посещения таких "тургрупп", мои коллеги вместо научных исследований занимаются восстановлением поваленных плит и уборкой мусора, - констатирует Смагулов.

В ближайшее время ученые намерены выехать на место для восстановления древнего памятника.

В ДП области уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Следственно-оперативной группой районной полиции совместно с местными исполнительными органами осуществлен выезд на место. Обстоятельства и причины выясняются, - заявили в полиции.