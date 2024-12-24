Вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау

Житель Актау обратился к журналистам с жалобой на вандализм на городском кладбище. По его словам, неизвестные люди испортили памятник его дочери. Причем сделали это намеренно, сообщает Zakon.kz.

Житель города рассказал lada.kz, инцидент произошел ночью 20 декабря. Неизвестные несколько раз приходили на городское кладбище. В один из таких "заходов" один из мужчин стал активно бить ногами по памятнику. Отец похороненной в этом месте девушки пришел в ужас от увиденного.

"На видео очевидно, что это не было случайностью, там в ходе драки, чтобы кто-то упал... Нет, стоит с агрессией и ломает специально. Я вчера написал заявление в полицию участковому 29А микрорайона. Обещали найти, но пока тихо. Камер на этой территории достаточно, я убежден, что вычислить злоумышленника можно. Нельзя оставлять подобных вандалов безнаказанными", – рассказал житель Актау Владимир Широченков.

Подобное осквернение чужих памятников, считает Владимир Широченков, не должно оставаться безнаказанным.

<br>

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту ведется расследование.

Ранее стало известно, что в Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту пропаганды терроризма.