Новое креативное пространство для молодежи появится в Алматы

В Алматы появится новое креативное пространство для молодежи. Об этом стало известно во время встречи в Нур-Султане директора Фонда Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой с генеральным директором российского "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества Фонда и Агентства в реализации потенциальных совместных инициатив в сфере науки и образования, продвижения технологий и поддержки молодежи.

Светлана Чупшева ознакомила руководителя Фонда с основными направлениями работы и проектами Агентства.

В свою очередь Дарига Назарбаева обратила внимание на схожесть проектов Фонда и Агентства, направленных на создание условий для самореализации молодежи в науке, инновациях, предпринимательстве т.д., а также выразила готовность к установлению партнерских отношений.

Глава АСИ сообщила о планах по открытию 15 июня в Алматы первой зарубежной площадки сети Агентства "Точки кипения". По ее словам, на базе таких креативных площадок осуществляется тесное взаимодействие бизнес-партнеров, университетов, региональных институтов развития для реализации идей в интересах технологического и образовательного развития страны.

Совместные усилия всех участников "Точки кипения" направлены на запуск и продвижение наиболее перспективных идей и проектов, поддержку проведения встреч профильных сообществ, а также получение образования и карьерный рост школьников и студентов.