Отличная новость – в городе Караганде появится новое пространство для молодежи!

При поддержке акимата Караганды Молодежным ресурсным центром города в этом году в Сортировке в ДК Железнодорожников будет открыт современный комьюнити-центр. Это место станет точкой притяжения для активной и целеустремленной молодежи, где каждый сможет найти занятие по интересам.

В комьюнити-центре будут проводиться образовательные, развлекательные и информационные мероприятия, направленные на развитие, саморазвитие и полезный досуг. Здесь можно будет участвовать в тренингах, встречах с интересными людьми, мастер-классах и различных клубных активностях.

Фото: ОВП Караганды

Это отличная возможность для молодых людей района не только интересно проводить время, но и получать новые знания, заводить полезные знакомства и развивать свои навыки. Открытие центра – важный шаг к созданию комфортной и вдохновляющей среды для молодежи. Сотрудники Молодежного ресурсного центра провели встречу с молодежью Сортировки для пожеланий от молодежи и поддержки проекта.

Фото: ОВП Караганды

Эти инициативы способствуют созданию благоприятной среды для развития молодежи в Караганде, предоставляя им возможности для самореализации и профессионального роста.