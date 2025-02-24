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Общество

Отличная новость – в городе Караганде появится новое пространство для молодежи!

В Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 11:28 Фото: ОВП Караганды
При поддержке акимата Караганды Молодежным ресурсным центром города в этом году в Сортировке в ДК Железнодорожников будет открыт современный комьюнити-центр. Это место станет точкой притяжения для активной и целеустремленной молодежи, где каждый сможет найти занятие по интересам.

В комьюнити-центре будут проводиться образовательные, развлекательные и информационные мероприятия, направленные на развитие, саморазвитие и полезный досуг. Здесь можно будет участвовать в тренингах, встречах с интересными людьми, мастер-классах и различных клубных активностях.

Фото: ОВП Караганды

Это отличная возможность для молодых людей района не только интересно проводить время, но и получать новые знания, заводить полезные знакомства и развивать свои навыки. Открытие центра – важный шаг к созданию комфортной и вдохновляющей среды для молодежи. Сотрудники Молодежного ресурсного центра провели встречу с молодежью Сортировки для пожеланий от молодежи и поддержки проекта.

Фото: ОВП Караганды

Эти инициативы способствуют созданию благоприятной среды для развития молодежи в Караганде, предоставляя им возможности для самореализации и профессионального роста.

Фото: ОВП Караганды

Айсулу Омарова
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