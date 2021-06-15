Наезд на девочек в Алматинской области: суд огласил приговор

В Алматинской области суд вынес приговор водителя, который совершил наезд на трех школьниц, передает zakon.kz.

В суде Алматинской области вынесен приговор Асету Демесинову, который 2 марта, будучи пьяным, совершил наезд на трех школьниц. Им было по 8-9 лет. Две из них скончались, третья получила серьезные травмы.

Прокурор попросил назначить подсудимому 10 лет лишения свободы и пожизненно лишить водительских прав.

При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние Демесинова, осуждение своего поведения и возмещение причиненного ущерба в полном объеме. Также суд учитывал, что потерпевшая сторона не простила мужчину и просила строго наказать его.

В итоге суд назначил самое строгое наказание - 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права на управление транспортом. Иск одной из потерпевших суд удовлетворил, Демесинову нужно выплатить матери погибшей девочки моральный вред в размере 10 млн тенге.

Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес управления полиции, прокуратуры района, а также органов исполнительной власти в виду допущенных ошибок в работе, которые привели к такому печальному последствию, - сказала судья, разъясняя приговор.

В пресс-службе суда позже добавили, что за нарушение ПДД, которое повлекло смерть человека, предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. 10 лет - это максимальный срок наказания.

2 марта этого года в Алматинской области 54-летний водитель в пьяном состоянии совершил наезд на четырех школьниц. Им было 8-9 лет. В результате ДТП три девочки были госпитализированы в больницу. Позже двое скончались от полученных травм.

Было начато досудебное расследование по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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