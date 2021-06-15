Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 16-17 июня, сообщает zakon.kz.

16-17 июня в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал. Сутки 16, днем 17 июня ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Днем 16-17 июня ожидается местами сильная жара 35-38 градусов. В Петропавловске днем 16-17 июня ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем 16-18 июня в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал, град. 16-18 июня ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе днем 18 июня ожидаются гроза, град. Днем 16-18 июня ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

16 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 38 градусов, местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности. В Костанае днем 16 июня ожидается сильная жара до +35.

Днем 16 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с. На западе области днем сильная жара +35. В Кокшетау днем 16 июня ожидается гроза.

16 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Днем на юге области ожидается сильная жара до +38. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 м/с. В отдельном районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 16 июня днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 18 м/с.

Днем 16 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, сильная жара +35. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 17 июня на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара до +43. 16 июня ночью и утром в Мангистауской области местами ожидается туман. Днем сильная жара до +40.

16 июня в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 16 июня ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане 16 июня ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.