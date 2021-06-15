Экс-замакима Караганды вышел на свободу через 6 дней после приговора

Экс-замакима Караганды Жаксылык Шалабеков вышел на свободу через шесть дней после оглашения приговора, передает zakon.kz.

8 июня бывшего заместителя акима Караганды Жаксылыка Шалабекова приговорили к полутора годам колонии по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Накануне, 14 июня, вышло постановление об освобождении Шалабекова. В документе сообщалось, что он уже отбыл наказание.

И вот сегодня в суде рассказали, почему он вышел на свободу через шесть дней после оглашения приговора.

По приговору суда Шалабекову зачтено в срок отбытия наказания время нахождения под стражей с 12 сентября 2020 года из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания. Срок наказания в виде лишения свободы, согласно письму учреждения АК-159/1, истек 13 июня 2021 года. Поэтому дальнейшее его содержание под стражей является незаконным и нарушает его конституционные права и свободы, - объяснил судья Казыбекбийского районного суда Саян Аккожин.

Жаксылык Шалабеков стал заместителем акима в феврале 2020 года. Он курировал вопросы землепользования, градостроительства, архитектуры, возведения жилья и новых социальных объектов. В сентябре того же года был задержан по подозрению в присвоении и растрате более 120 млн тенге тенге, которые были выделены на строительство двух многоэтажных домов. Позже суд переквалифицировал обвинение и признал Жаксылыка Шалабекова виновным в злоупотреблении служебным положением.