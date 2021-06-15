165 казахстанцев с "красным" статусом пытались пройти в заведения по Ashyq

165 лиц с "красным" статусом, выявленных по системе Ashyq, будут наказаны за нарушение режима самоизоляции, передает zakon.kz.

В республике продолжается работа мониторинговых групп, контролирующих соблюдение карантинных ограничений. На сегодняшний день, во всех регионах Казахстана работают более 1,8 тыс. мониторинговых групп. С января по 13 июня 2021 года было проведено 103 762 рейда, проверкой были охвачены 630 757 объектов, - рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

В ходе проведенной работы мониторинговые группы выявили 17 043 нарушения.

По состоянию на 13 июня, за нарушения ограничительных мер, в том числе карантина, к ответственности привлечено 16 712 лиц. В том числе наказания накладываются на субъекты бизнеса, а это 9670 предпринимателей. Взыскано штрафов на сумму более 1 352,2 млрд тенге. В суд передано 310 материалов.

Кроме того, с 10 июня на объектах, участвующих в проекте Ashyq, зарегистрировано 165 лиц с "красным" и 168 лиц с "желтым" статусами. В отношении нарушителей с "красным" статусом органами СЭС начата работа по возбуждению дел об административном правонарушении, - пишет комитет.

Санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие обязательный режим изоляции для больных КВИ и контактных с ними лиц, вступили в силу с прошлой недели. За неисполнение установленных требований предусмотрен штраф в размере 30 МРП, или 87 510 тенге.