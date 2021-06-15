Россиянку экстрадировали из-за использования казахстанских документов на границе

Россиянка использовала казахстанский документ при въезде на границе в ВКО, за что была оштрафована и экстрадирована, передает zakon.kz.

Так, в ходе проведения ОПМ "Мигрант" при проверке документов сотрудниками миграционной службы Шемонаихинского района была выявлена женщина, которая имея паспорт гражданина Российской Федерации, использовала документ гражданина Республики Казахстан при въезде в Республику Казахстан. За что была привлечена к административной ответственности по статье 496 КРКобАП с наложением штрафа в размере 100 МРП. Решением суда она выдворена за пределы Республики Казахстан, - рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

С начала проведения ОПМ "Мигрант" за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 1009 иностранных граждан.

За несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании у них иностранцев привлечено 339 граждан Казахстана. За осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином без разрешения уполномоченного органа к административной ответственности привлечено 43 работодателя. 43 иностранца решением суда выдворены за пределы страны.

Также, по сообщению пресс-службы ДП ВКО, сотрудниками криминальной полиции задержано шесть преступников, находящихся в розыске.