Тимошенко: Начинается расправа с Украиной

Лидер партии "Батькивщина" заявила о начале "расправы" над Украиной, сообщает zakon.kz.

Сейчас хочу обратиться к украинцам. С первого июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю, - сказала Юлия Тимошенко, выступая в Раде.

Она уточнила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными землями, без согласований снимать верхние слои чернозема, при этом у крестьян якобы "начнут забирать землю".

Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной, - сказала Тимошенко.

По ее словам, сбор инициативной группы по проведению "земельного референдума" был сорван.

Людей превратили в рабов и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев, - добавила лидер "Батькивщины".

Как отмечает РИА Новости, парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки.

Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.