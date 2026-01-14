#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
509.75
594.67
6.46
Мир

Антикор Украины подозревает Юлию Тимошенко в коррупции

Юлия Тимошенко, чиновница, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 08:41 Фото: Instagram/yulia_tymoshenko
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручит подозрение лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины подозревают в подкупе народных депутатов и покупке из голосов "за" или "против" в конкретных законопроектах.

Об этом также заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение к БЮТ. Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ", – написал Гончаренко.

Ранее стало известно, что Макрон обсудил с партиями переброску французских войск в Украину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Антикор: Алматинка требовала 100 тыс. долларов за трудоустройство в подразделение Минобороны
16:20, 19 июня 2023
Антикор: Алматинка требовала 100 тыс. долларов за трудоустройство в подразделение Минобороны
Антикор показал кабинеты, где допрашивают подозреваемых
10:09, 11 мая 2023
Антикор показал кабинеты, где допрашивают подозреваемых
Бывшего министра юстиции задержал Антикор
11:36, 21 октября 2023
Бывшего министра юстиции задержал Антикор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: