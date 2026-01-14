Антикор Украины подозревает Юлию Тимошенко в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручит подозрение лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины подозревают в подкупе народных депутатов и покупке из голосов "за" или "против" в конкретных законопроектах.

Об этом также заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение к БЮТ. Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ", – написал Гончаренко.

